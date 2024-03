La Promessa, le trame dal 18 al 22 marzo 2024

Curro vede il padre che minaccia Jana, lo ferma e gli dice che lei non gli ha raccontato nulla e che è stato direttamente lui a vederlo con la baronessa. Jana cerca di mettere in guardia Catalina dal capitano dicendole che non è un uomo così disinteressato e generoso come vuol sembrare, ma lei non è convinta. Tuttavia quando il Capitano le offre aiuto per andare in banca al posto suo, lei rifiuta. Simona scopre che Candela ha un vivo interesse per il maestro don Carlos.