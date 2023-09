La Promessa, le trame dal 18 al 22 settembre 2023

Catalina vuole affrontare l’usuraio che ha venduto la spilla di sua madre a un negoziante di antiquariato ma Martina, scoperto che sua cugina sta per mettersi nei guai, chiede a Mauro di intervenire. Insieme al ragazzo, riesce a convincere la Lujan a lasciare che sia il cameriere a occuparsi di questa faccenda, per evitare che la marchesina corra pericoli. Intanto Don Gregorio continua a tormentare Simona e Candela, cambiando improvvisamente il menu per il pranzo. Il maggiordomo butta il pasto preparato dalle cuoche e intima loro di preparare qualcos’altro. Catalina rivela al padre di aver grossi dubbi su Padre Camillo e di avere il sospetto che sia un impostore. La ragazza ha purtroppo ragione e Don Alonso e il sergente Funes lo scopriranno sulla loro pelle. Il finto sacerdote minaccerà il marchese e Conrado con una pistola.