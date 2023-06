La Promessa, le trame dal 19 al 23 giugno 2023

Il sergente Funes informa i marchesi che Lola si è impiccata e ha lasciato un biglietto in cui confessa l'omicidio di Tomas; ma lui stesso non crede al suicidio e incontra Jana in segreto per dirle di non aver visto né il corpo, né la lettera e che quando ha provato a indagare, è stato ricollocato a Tetouan. Teresa chiede a Romulo perché Mauro non ha mai parlato di lei a nessuno e lui risponde che una volta lo ha fatto: il giorno della veglia per Tomas, quando è stato trovato col viso sporco di rossetto, solo che non era quello di Teresa. Cruz e Leonor vanno a trovare i duchi de los Infantes e vengono ricevute da Jimena, la quale dice che non tornerà a La Promessa. Romulo dice a Catalina che Tadeo continuerà a fornire loro il foraggio, ma che vuole giocare a scacchi contro di lei. Petra riferisce a Cruz che Pia è incinta; Teresa affronta Mauro, il quale le dice la verità e confessa di essere innamorato di Leonor.