La Promessa, le trame dal 19 al 25 agosto 2024

Tutti i membri della servitù raccolgono le lettere per inviarle a Lope a Madrid. Salvador vuole sapere cosa gli ha detto María Fernández, forse questo gli darà un indizio per capire se è ancora innamorata di lui. Petra aveva intenzione di riavvicinare Feliciano dopo la rivelazione di esserne la madre, ma questo non ha fatto altro che allontanarli ancora di più.

Cruz rivela a Petra e Feliciano che il sergente indaga su di loro per la morte del padre. Il signor Cavendish si presenta in leggero anticipo ma tutto fila liscio finchè Jimena non arriva a dare scandalo in assenza dei marchesi. Catalina e Margarita cercano di sminuire ma resta l'imbarazzo in tutti i presenti. Simona spera che Valentin scriva al suo Antonino e Candela la conforta. Valentin corteggia Maria e le regala dei fiori di campo. Curro non vuole più partire per studiare in Inghilterra e lo dice a Martina che lo esorta a non perdere quell'occasione. Catalina informa Cruz e Alonso dell'accoglienza di Jimena al signor Cavendish, i marchesi appaiono preoccupati. Salvador ringrazia Maria per l'affetto dimostratogli durante la convalescenza. Pelayo e Catalina danno una degustazione di marmellate per convincere il signor Cavendish ad acquistarle e tutto va a gonfie vele. Catalina informa Jimena che se continuasse a dare in escandescenze potrebbe fare la fine di Eugenia.