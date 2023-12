La Promessa, le trame dal 2 al 5 gennaio 2024

Alla tenuta arriva Blanca una vecchia amica di Manuel, un'avventuriera. Jimena si indispettisce vedendo la complicità fra Blanca e Manuel e fa una scenata al marito. Jana è preoccupata perché Pia non ha ancora le erbe che le aveva detto di prendere. Jana e Lope non sono riuscite a dire a Maria che Salvador è morto. Pia si propone di dirglielo lei. Cruz e Lorenzo decidono, su consiglio di Petra, di avvelenare il tè che Elisa prende tutte le sere prima di coricarsi. Continuano le liti fra Simona e Candela. Candela racconta a Jana e a Teresa che il marito di Simona ha ucciso suo marito e che Simona le è stata vicino solo per il rimorso. Lorenzo dice a Cruz che il notaio è d'accordo a disfarsi dell'ultimo testamento del barone.

Cruz scopre che il tentativo di avvelenare la baronessa non è andato a buon fine e, spinta da Petra, inizia a sospettare che Lorenzo stia facendo il doppio gioco. Jimena litiga con Manuel, prima perché sono andati a teatro in comitiva, poi perché lui ha portato Blanca a fare un giro sull'aereo. Jana tenta di dire a Maria che Salvador è morto, ma non ci riesce e si sfoga con Lope per non averlo fatto. Gregorio dice ad Alonso che il suo lavoro a La Promessa è stato portato a termine e che se ne andrà, per cercare un lavoro con cui mantenere Pia e il bambino. Pia rivela a Jana quello che ha scoperto su Dolores parlando con Candela e trova un espediente per fare domande anche a Romulo sull'argomento. Lorenzo acconsente al prestito di denaro, ma chiede ad Alonso di firmare un contratto di prestito. Candela dice a Pia di aver capito che il barone è il padre di suo figlio e le suggerisce di dirlo a tutti e di avanzare pretese sulla sua parte di eredità.

Pia ribadisce a Candela che non vuole che si sappia che il bambino che porta in grembo è figlio del barone, nemmeno per l'eredità. Sotto richiesta di Jana, Pia sta indagando su Dolores e chiede informazioni a Simona che sembra nascondere qualcosa. Insieme a Lope, Pia e Gregorio decidono di dire la verità su Salvador a Maria, ma è Petra a dare la notizia, in modo indelicato, alla ragazza. Cruz inizia a sospettare che Elisa sappia del tentato avvelenamento, ma Lorenzo cerca di sviarla. Intanto la baronessa dovrà fermarsi alla tenuta per chiudere la questione del testamento. Simona cerca di fare pace con Candela invitandola a teatro, ma riceve un netto rifiuto e si sfoga con Lope, Martina e Catalina. Quest'ultima intanto riceve la notizia dal padre che arriverà il denaro per attuare le innovazioni a La Promessa, ma che non sarà lei a gestire il tutto, bensì Manuel, perché lui è un uomo ed è l'erede. Catalina ne rimane sconvolta.