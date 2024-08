La Promessa, le trame dal 2 al 6 settembre 2024

Curro scopre da Jana che il figlio di donna Pia è figlio del Barone de Linaja. Lei lo prega di non rivelarlo. Cavendish non cede, lo scambio denaro armi sarà a La Promessa. Pelayo cerca di convincere Alonso che vieta l'ingresso dell'inglese a palazzo. Eleonor sa di Curro e Martina e smaschera il loro gioco. Maria, imprigionata in una grotta, senza acqua nè cibo, lotta per sopravvivere. Cruz non ama l'idea che Leonor possa lavorare, ma apprezza la sua passione per la moda. Simona teme per la sorte di Maria, ma anche per suo figlio Antonio, Valentin potrebbe aver fatto del male anche a lui. Manuel rinfaccia ai genitori di averlo costretto a sposare una donna che lo ha ingannato e ha tentato di uccidere la sorella Catalina, per questo la ripudia e accusa loro di averlo rovinato. Le salse di Catalina e Pelayo hanno successo. Teresa è sempre più vicina a Feliciano e dichiara di amarlo, il ricordo di Mauro è acqua passata.