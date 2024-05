La Promessa, le trame dal 20 al 24 maggio 2024

Cruz dice a Martina che non deve sposare per forza Antonio. Alla tenuta arriva uno splendido mazzo di fiori per Martina da parte di Antonio. Martina non ne è per niente contenta e non gradisce il biglietto scritto da Antonio. Margarita e Fernando vedono nel matrimonio di Martina con Antonio la fine dei loro problemi economici. Cruz invece è terrorizzata dall'ipotesi che Margarita diventi ricca e che possa addirittura frequentare la corte del re.