La Promessa, le trame dal 20 al 24 novembre 2023

Lope e Simona dicono a Pia che Candela si è allontanata da La Promessa e le chiedono aiuto per coprire la sua assenza davanti a don Gregorio e Petra; Candela viene momentaneamente sostituita da Teresa. Lorenzo cerca di mettere Curro contro sua zia Cruz. Jimena affronta Catalina e la rimprovera per aver ricostruito l'aereo di Manuel, quando la marchesa aveva espressamente vietato di ricordargli la sua passione per il volo, racconta tutto a Cruz e le dice che farà in modo che Manuel smetta di volare una volta per tutte, poi va da Jana e le dice che dovrà lavorare per qualche giorno a casa dei duchi, che hanno bisogno di più personale.