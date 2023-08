La Promessa, le trame dal 21 al 25 agosto 2023

Jana confessa a Manuel il suo amore, ma gli dice anche che non potranno mai stare insieme, perché la loro è una storia impossibile. Romulo convince il comandante del commissariato a ritirare le denunce contro Salvador ma, in cambio, il giovane dovrà partire per il fronte la sera stessa. Il barone cerca di convincere Manuel a non sposarsi, ma suo nipote risponde che non verrà meno ai propri doveri. Martina suggerisce a Leonor di andare a Parigi a studiare moda, per allontanarsi da La Promessa e dimenticare Mauro, ma quando le due propongono la cosa ai marchesi, ricevono un netto rifiuto. I duchi de Los Infantes fanno una visita a sorpresa ai marchesi: diranno di essersi fermati sulla strada per le terme, ma in realtà José è lì per parlare con padre Camilo; il finto prete rivela al duca che Cruz sta manipolando il rapporto di Manuel e Jimena per forzare il matrimonio e salvare le finanze dei De Lujan.