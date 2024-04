La Promessa, le trame dal 22 al 26 aprile 2024

Lorenzo fa pressioni per avere la sua parte delle terre, mentre Catalina fa resistenza. Fernando e Margarita spiegano ad Alonso che Martina avrebbe dovuto trovarsi a Parigi e la ragazza confessa di aver ceduto il suo posto a Leonor. La tensione tra Fernando e Alonso è alta, tuttavia, Cruz suggerisce a suo marito di invitare suo fratello a restare, per proteggere Martina. Lope è furioso con Simona e Candela perché non sono tornate in tempo per cucinare la trippa e il risultato del pranzo è stato disastroso. Simona è preoccupata per don Carlos che non si trova da nessuna parte e nessuno lo vede da giorni. Cruz proibisce a Jana di occuparsi di Jimena e la ragazza le suggerisce di chiamare un medico che se ne prenda cura. Manuel non approva la scelta e chiede spiegazioni a Jana che lo rimprovera di non aver parlato con sua madre perché la lasciasse lavorare in pace.