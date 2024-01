La Promessa, le trame dal 22 al 26 gennaio 2024

Petra viene accusata di aver avvelenato Pia, ma senza alcuna prova. Martina, vedendo Catalina in difficoltà, si occuperà di gestire l'organizzazione del palazzo. Candela e Simona, invece, chiederanno il permesso a Don Gregorio, per poter dedicare un po' di tempo allo studio, volendo imparare a leggere e scrivere meglio. Lope farà un tentativo per essere il loro insegnante, ma per non sottrarre tempo alla cucina e dedicarle le giuste attenzioni, si rivolgerà a Mauro, il quale, successivamente, coinvolgerà anche Romulo in questo incarico.