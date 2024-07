La Promessa, le trame dal 22 al 28 luglio 2024

Salvador affronta Lope facendogli notare il suo comportamento strano, ma lui nega che ci sia qualcosa che non vada. Catalina dice a Pelayo che Cruz ha rubato gli incassi del primo ordine di marmellate per organizzare la festa in maschera. Lui affronta la marchesa chiedendole di restituire i soldi, ma lei lo minaccia di rivelare la sua missione di portare via Catalina da La Promessa. Don Romulo continua ad avere un comportamento duro con la servitù e Pia gli parla per chiedergli spiegazioni, ma lui dice solo di essere concentrato sulla formazione di Mauro come maggiordomo. Catalina prova a parlare con Jimena per convincerla a partecipare alla festa, ma senza buon esito. Lope va in cucina per scusarsi con Simona e Candela per aver risposto male davanti a Pia ed evita che Simona aggiunga altro sale alla besciamella, salvandole il piatto. Petra e Feliciano fanno ritorno alla tenuta. Curro va a scusarsi con Ramona e quando lei esce, nota un foglio sul pavimento.