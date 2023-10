La Promessa, le trame dal 23 al 27 ottobre 2023

Candela decide di ignorare la misteriosa lettera anonima che ha ricevuto; Maria confessa a Jana di essere stata baciata da Lope. Catalina discute con Alonso, perché non le sembra giusto che Cruz non sia stata adeguatamente punita per aver venduto di nascosto la spilla della defunta marchesa; poi porta Manuel nell'hangar per sorprenderlo con l'aeroplano riparato.