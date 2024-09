La Promessa, le trame dal 23 al 27 settembre 2024

Candela parla in privato con Pia e le confessa che è andata in biblioteca per una telefonata, ma non a Carlos. Leonor convoca Martina per un chiarimento e le due si riavvicinano. Cruz rimprovera Manuel per aver ripreso a volare, ma lui la informa che non rinuncerà più alla sua passione. Maria, lontana da La Promessa, riceve le visite dei suoi amici che cercano di rassicurarla dicendole che dimostreranno la sua innocenza. Abel e Salvador si accordano per distrarre Jeronimo mentre il dottore perquisisce la sua stanza.