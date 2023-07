La Promessa, le trame dal 24 al 28 luglio 2023

Catalina impone a Petra di non svelare ai marchesi che Lope lavora in cucina. Petra annuncia ai marchesi che padre Camilo, suo amico, si fermerà a La Promessa per circa un mese prima di diventare parroco a Leon. La notizia spaventa Alonso che nota la fame del prete. Salvador chiede a Maria un'idea per andare in paese a spedire una lettera importante: è l'ennesimo ricorso che lui invia per chiedere il congedo dal servizio di leva obbligatorio e evitare l'invio al fronte. Manuel porta Jana in volo, ma lei capisce che è un addio e chiude ogni futuro sviluppo tra loro per non soffrire. Padre Camilo non è nuovo a Jimena che dice di averlo già incontrato. Il padre si schermisce, poi dichiara che lo avrà scambiato, come altri, per un attore di Vaudeville e spettacoli con ballerine nude, il che suscita ilarità. Petra interviene salvando le apparenze. Mauro respinge Leonor rammentandole che una fuga d'amore li condurrebbe entrambi alla rovina. Leonor si dice disposta a tutto per amore.