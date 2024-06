La Promessa, le trame dal 24 al 30 giugno 2024

Teresa è scioccata per lo schiaffo datole da Jimena, ma chiede di non dire nulla, per paura di ripercussioni e rimprovera Mauro, perché aveva parlato con Manuel. Cruz è isterica a causa della possibilità che Fernando e Margarita comprino la Promessa una volta che Martina avrà sposato Antonio e fa capire ad Alonso che il rischio è reale. Feliciano cerca di appianare la situazione con Pia, ma lei lo incalza con domande precise su come aveva avuto l'informazione del convento. Jana si accorge che Jimena soffre di sbalzi di umore molto forti e chiede ad Abel di far capire a Manuel che è fondamentale che le stia più accanto. Abel vede tra le carte di Manuel, un disegno che ritrae Jana. Feliciano viene di nuovo rimproverato da Candela e gli altri, ma Romulo si dimostra imparziale e riprende Mauro, Lope e Candela per la loro rigidità nei suoi confronti. Fernando suggerisce a Margarita di tornare entrambi a Madrid alla loro vita, rinunciando alla guerra contro Alonso e Cruz.

Dopo aver trovato un ritratto di Jana dipinto da Manuel, Abel inizia a sospettare che anche il suo amico possa essere innamorato della ragazza. Cruz è insieme al cognato Fernando quando quest'ultimo viene colpito da un infarto, la marchesa sta per somministragli la pillola, ma qualcosa le fa cambiare idea. Cruz continua a comportarsi normalmente finchè Martina non trova il corpo senza vita del padre. Maria e Salvador tornano a La Promessa dopo l'operazione del ragazzo. Tuttavia, devono aspettare ancora qualche giorno per capire se ha riacquistato la vista all'occhio oppure. La proposta di matrimonio di Carlos a Candela provoca una grande confusione nella testa della cuoca. La donna cerca il sostegno dei suoi compagni, che però le dicono di seguire il suo cuore e di non badare al resto. Feliciano cerca di giustificarsi con Teresa riguardo il rapimento del bambino di Pia, ma la cameriera non vuole sentire ragioni, si sente tradita e non vuole più sentirlo.