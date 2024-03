La Promessa, le trame dal 25 al 29 marzo 2024

Beatriz ha una discussione con Martina e cerca di metterla in cattiva luce agli occhi di Curro, ma viene malamente respinta dal giovane. Lope si scusa con Maria e Salvador per aver discusso con entrambi. Curro affronta Lorenzo e gli intima di non trattare male Jana, altrimenti rivelerà a tutti che lui e la baronessa Elisa hanno una storia d'amore segreta. Simona vorrebbe rivelare a Candela che le lettere ricevute dai figli in realtà non sono state scritte da loro, ma quando prova a farlo, Candela le confessa di essersi presa una cotta per Don Carlos. Elisa e Lorenzo portano avanti il loro piano per abbindolare Catalina. Jimena continua a fingere malori per far sì che Manuel resti al suo fianco e Jana cerca di aprire gli occhi al suo padrone. Simona dice a Catalina di non fidarsi del capitano, anche se questi le ha ricomprato la spilla di sua madre.