La Promessa, le trame dal 26 al 30 giugno 2023

Grazie a Jana, Manuel parteciperà alla competizione per la Coppa de los Pedroches. Ma Alonso e Cruz temono che il figlio non partecipi alla battuta di caccia tra nobili per salvare il rapporto con il Duca De Los Infantes e la proprietà dal disastro. Teresa consola Mauro e lo mette in guardia da Leonor che lo fa soffrire. Donna Pia si rivolge a Romulo per via delle cattiverie di donna Petra. Catalina ottiene da Tadeo il foraggio necessario al bestiame, in cambio lui acquista la scacchiera di Tomas e ottiene una assurda e forzata vittoria agli scacchi a suo dire necessaria per poter trattare gli affari con una donna. Romulo richiama all'ordine donna Petra che sembra non battere ciglio, dato il benestare della marchesa, finchè Romulo non perde le staffe e la mette alle strette. Infine la lettera di risposta all'invito alla battuta del duca De Los Infantes, tanto attesa, giunge nelle mani di Alonso e Cruz.