La Promessa, le trame dal 26 febbraio al 1° marzo 2024

Alonso costringerà Martina a mandare via Beatriz. Reputando la cosa impossibile, Martina va in panico, trovando conforto tra le attenzioni Curro, ma poco prima del loro bacio, sentendo un rumore, ipotizzano che qualcuno li stesse osservando. Nel frattempo la notizia della gravidanza raggiunge anche la servitù, scatenando in Jana il pianto. Durante la loro pausa di studio, Simona chiederà a Candela di preparare un caffè per Don Carlos.