La Promessa, le trame dal 27 al 29 dicembre 2023

Manuel vuole indagare sul perché Jana è in condizioni pietose dopo essere stata dai duchi e coinvolge Catalina, la quale va subito da Maria per interpellarla. A colazione, Petra cerca di mettere in imbarazzo Pia, parlando della sua prima notte di nozze, ma Gregorio la richiama all'ordine. Martina dice a Maria di voler andare di nascosto a un mercato delle pulci in una zona malfamata di Madrid e la cameriera le mostra l'anello che ha trovato dentro il carillon. Mauro dice a Lope che deve confessare la verità a Maria e dirle che l'anello non è da parte di Salvador, ma che è stato lui stesso a metterlo nel carillon per dichiararle il suo amore. Alonso e Catalina discutono della vendita del palazzo di Cadice, necessaria per ottenere la liquidità indispensabile al rinnovamento dell'attività. Lorenzo discute con Elisa e insieme a Cruz cerca di aprire gli occhi ad Alonso sulla donna. Alonso cerca di convincere Elisa a scambiare il denaro avuto in eredità con uno dei palazzi del barone.

Gregorio propone a Pia di cercare una casa in cui vivere insieme, ma lei preferisce rimanere alla Promessa, in camere separate, fino alla nascita del bambino. Cruz e Lorenzo, all'insaputa di Alonso, cercano di escogitare un modo per impedire che la baronessa erediti il denaro del barone. Maria chiede a Pia di concedere un giorno di riposo a Jana, che è ancora troppo debole per lavorare, e chiede alle cuoche di prepararle una ricca colazione. Jana vorrebbe tornare al lavoro e rifiuta di farsi visitare, ma ha un capogiro che la fa rimanere a letto. Elisa, davanti a Cruz, ricorda le serate di gioventù trascorse con Alonso in intimità, suscitando imbarazzo. Viste le difficoltà per la vendita del palazzo di Cadice, Lorenzo dice ad Alonso e Catalina di essere disposto a concedere loro in prestito. Petra riferisce alla marchesa che Jana si rifiuta di lavorare da quando è tornata dalla casa dei duchi. Tra Martina e Curro si crea un'atmosfera romantica.

Manuel e Catalina concordano che Jimena si sia vendicata del fatto che Jana e Catalina abbiano aggiustato l'aereo. Cruz convoca Gregorio e gli ordina di far tornare a lavorare Jana, pena il licenziamento della ragazza. Gregorio cerca di convincerla che Jana ha bisogno di riposo ma Cruz è irremovibile. Pia, Teresa, Maria, Lope e Mauro decidono di aiutare Jana facendo le sue faccende. Lorenzo dice a Cruz di non essere riuscito a trovare nessuna informazione negativa sulla baronessa. Alonso comunica a Cruz che il palazzo di Cadice sarà molto difficile da vendere e che Lorenzo gli ha offerto di dargli un prestito. Cruz è favorevole. Martina decide di chiudere a chiave Simona e Candela nell'ufficio di Pia per costringerle a riappacificarsi. Manuel si rifiuta di andare a Siviglia con Jimena e le dice che è molto arrabbiato per come è stata trattata Jana a casa dei duchi. Cruz dice a Lorenzo che a questo punto devono uccidere la baronessa.