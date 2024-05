La Promessa, le trame dal 27 al 31 maggio 2024

Maria conferma a Jana che Ramona è tornata in paese. Petra svela a Cruz che suo fratello Feliciano cerca un lavoro e Cruz mostra disponibilità. Abel e Jana sono in contrasto perché Jana sa che non è affidabile. Anche Manuel chiede un parere a Mauro sul dottor Bueno e il valletto in confidenza confessa di non capire la richiesta di alloggiare al piano della servitù. Abel, incalzato da Jana, tende a minimizzare i sintomi di Jimena come tipici di una gravidanza. Fernando e Margarita cercano di imporre a Martina la kermesse di Antonio di Carval e Cifuentes per mostrarsi a Madrid in qualità di futura sposa, ma lei si rifiuta categoricamente. Margarita minaccia Cruz e Alonso di vendicarsi per averli trattati come mendicanti nel momento del bisogno ospitando la piccola Martina come un'elemosina. Maria chiede aiuto ad Abel per Salvador e il medico lo visita. La diagnosi apre alla speranza che Salvador torni a vedere.

Tornati da Puebla de Tera, Pia e Romulo scoprono che Feliciano è stato assunto come valletto a la Promessa senza essere stati consultati. Il ragazzo trova molta ostilità tra i membri della servitù. Curro decide di partire per andare a trovare sua madre, senza dirlo a nessuno, tranne che a Jana. Cruz cerca di mettere zizzania tra Martina e i suoi genitori per impedire il suo matrimonio e riesce a portare la nipote dalla sua parte. Abel informa Salvador che l'oftalmologo di cui gli aveva parlato, sta per giungere a Lujan e che ha acconsentito a visitarlo. Jimena propone a Manuel di andare a vivere a Madrid. Manuel cerca di capire perché tra Jana e Abel ci sia tanta ostilità, ma non riesce a evitare le discussioni tra loro.