La Promessa, le trame dal 27 novembre al 1° dicembre 2023

Alonso vuole scoprire chi è Elisa de Grazalema, alla quale il barone ha lasciato in eredità non meno di un terzo del suo patrimonio. Quello che non sospetta, è che conosce già l'ereditiera di cui non ha un buon ricordo. Incoraggiata da Petra, la marchesa ottiene da Pia la conferma che ha mentito ed è ancora incinta. Ma nessuno si sarebbe mai aspettato che qualcuno della servitù si sarebbe fatto avanti per rivendicare la paternità del bambino. Lope, sta vivendo un momento difficile al fianco di Maria Fernandez, ad asciugare le sue lacrime e decide di sfogarsi confessando a Mauro quello che aveva negato poco tempo prima, cioè di essere sempre stato innamorato della cameriera. Catalina riesce a convincere il padre ad autorizzarla a visitare il palazzo di Cadice che hanno ereditato dal barone de Linaja per capire in che condizioni si trova, a patto che Cruz non ne venga a conoscenza. Manuel raccoglie le prove delle manipolazioni subite per mano di Jimena.