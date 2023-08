La Promessa, le trame dal 28 agosto al 2 settembre 2023

Catalina annuncia a tutti che Manuel è ancora vivo. Il duca de Los Infantes ordina a Camilo di trovate prove tangibili sulla poca stabilità economica della Promessa, con l'intenzione di annullare il fidanzamento tra Jimena e Manuel e convincere Jimena a non sposarlo qualora non muoia in ospedale. Camilo inizia quindi a parlare con Jimena, che gli rivela la sua rabbia nei confronti della marchesa per averla rimproverata. Successivamente Cruz si scuserà con Jimena per il suo comportamento. In seguito, Camilo parlerà con Simona, strappandole una confessione molto delicata sul suo passato, ma l'atteggiamento poco ecclesiastico di Camilo solleverà in Simona qualche sospetto, che condividerà con Candela e Jana. Cruz ordinerà di far preparare la camera per Manuel, avendone chiesto il trasferimento dall'ospedale presso La Promessa. Inoltre, chiederà novità sul barone, suo padre, di cui non si hanno ormai notizie da tempo.