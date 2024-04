La Promessa, le trame dal 29 aprile al 3 maggio 2024

Cruz è tornata e dà subito filo da torcere a Jimena. Curro si sfoga con Jana del fatto che Martina lo ha lasciato. Jana gli dice di non arrendersi. Catalina rivela a Simona che il capitano si è preso con vari inganni la quarta parte di La Promessa. Fernando e Margarita ospiti dei marchesi non perdono occasione per criticare e sminuire. Infine chiedono a Martina, che rifiuta, di tornare a Madrid e di rivelare agli zii il motivo per cui è scappata a La Promessa per metterla in imbarazzo. Petra, si vendica di Jana e convince Cruz a rispedirla dai duchi de Los Infante. Jana, terrorizzata, si sfoga con Pia che la rassicura. Jana convince Pia a stare in guardia da Gregorio perché pericoloso. Pia, in crisi, cerca il veleno e lo trova tra gli effetti di Gregorio. Lorenzo, rifiuta di ascoltare la lettura dell'atto notorio che gli attribuisce un quarto della proprietà di La Promessa, Catalina e Alonso sanno che non gli è convenuto.

Romulo interviene appena in tempo per salvare Pia dalla furia di Gregorio, l'uomo viene subito arrestato dalla Guardia Civile. Martina confessa a tutta la famiglia il vero motivo che l'ha portata a La Promessa e cioé fuggire da uno scandalo di cui è stata la protagonista a una festa a Madrid. Dopo la bugia, Alonso chiede spiegazioni a Martina e inizia a perdere fiducia nella nipote. Anche Curro cerca di parlare con Martina, ma lei si impone prendendo le distanze dal giovane. Maria confessa a Salvador che c'è stato un bacio tra lei e Lope in sua assenza. Salvador non la prende affatto bene e questo conferma ulteriormente i suoi sospetti sulla sua amicizia con il ragazzo. Intanto tutta la servitù si chiede perché la marchesa abbia mandato Jana a casa dei duchi de Los Infantes. Anche Curro e Catalina non ne comprendo il motivo e chiedono spiegazioni a Cruz, ma la donna non ha alcuna intenzione di fornirgliele. Dopo l'inganno del contratto, Lorenzo cerca di riconciliarsi con Catalina.