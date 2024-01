La Promessa, le trame dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024

Romulo si rende conto della difficoltà che comporta dare lezioni di matematica a Simona e Candela. Scoprirà presto che a Mauro le cose non vanno meglio . Gregorio informa Pia che il medico non ha una diagnosi per il suo malessere. Benché sospetti che si tratti di avvelenamento, non ha tutti gli elementi per affermarlo. Pia non ha intenzione di sporgere denuncia, non avendo nessuna prova in mano.