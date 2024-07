La Promessa, le trame dal 29 luglio al 4 agosto 2024

Mauro prova a chiedere a Romulo perché ha spesso il fazzoletto macchiato di sangue. Romulo e Mauro si recano da Alonso che loda Mauro per il suo impegno durante il ballo in maschera e Romulo per il servizio svolto in tutti gli anni passati alla Promessa. Jimena ha un attacco di nervi davanti a Cruz e Alonso e li accusa di non averla mai considerata. Tadeo umilia Lorenzo durante una partita a scacchi con Curro. Simona si lamenta per le critiche ricevute da Cruz sulla qualità del cibo servito al ballo in maschera. Alonso ha un diverbio con Catalina che accusa Cruz di aver rubato i soldi destinati alle paghe dei lavoratori. Alonso dice a Catalina di essere felice per il suo rapporto con Pelayo. Ramona vorrebbe partire ma Curro la convince a restare fino al ritorno di Jana. Mercedes arriva all'improvviso alla tenuta e chiede spiegazioni a Cruz e ad Alonso per il loro comportamento con Jimena. Manuel e Jana fanno pace e alla fine Jana dice a Manuel che lo ama.