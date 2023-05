La Promessa, le trame dal 29 maggio al 1° giugno 2023

La Promessa è in pieno scompiglio per la morte di Tomas, avvenuta il giorno successivo al suo matrimonio. Pia ha un malore mentre è in cucina con il resto del personale, che pensa si tratti di agitazione per via dell'omicidio. Cruz parla con Manuel e gli fa notare che, in seguito alla morte del fratello, toccherà a lui assumersi nuovi ruoli di comando all'interno della famiglia, per mantenerne il prestigio, ma lui ribadisce che il suo unico interesse è l'aviazione. Jana si intrufola nella stanza in cui giace il corpo di Tomas per rimettergli la fede, ma viene sorpresa da Lola. Il sergente Funes raggiunge la tenuta per condurre le indagini ed eseguire l'autopsia e chiede alla servitù di non allontanarsi dalla tenuta, in quanto sospetta che il colpevole sia ancora nella proprietà. La presenza di Jana, ultima arrivata, desta sospetti. Jimena, ormai vedova, vorrebbe lasciare la tenuta per tornare dai suoi genitori, ma Cruz le chiede di rimanere.