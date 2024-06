La Promessa, le trame dal 3 al 7 giugno 2024

Cruz, su segnalazione di Petra, va nella stanza di Simona e Candela per vedere se c'è davvero un uomo al suo interno. Fortunatamente Teresa riesce a portare via in tempo Orengo. Abel visita Jimena che gli dice che il suo malessere è nato dopo una discussione con Manuel. Abel si ferma a parlare con Jana e le fa i complimenti per la diagnosi che ha fatto. Fernando cerca di fare pace con Martina ricordandole un episodio della sua infanzia e le dice che è suo dovere sposare Antonio. Jana non si rassegna al fatto che Salvador rimanga cieco. Maria propone di fare una colletta per raccogliere il denaro per l'operazione. Martina si confida con Cruz riguardo a Beatriz e al fatto che lei voleva vendicarsi per averle rubato il fidanzato. Lorenzo e Cruz vogliono sfruttare Beatriz per mandare a monte le nozze di Martina. Ramona si sveglia. Martina si sfoga con Curro e dice di essere disperata perché i suoi genitori vogliono costringerla a sposare il figlio del duca.