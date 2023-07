La Promessa, le trame dal 3 al 7 luglio 2023

Mauro entra in salone senza uniforme sperando nel miracolo con Alonso, ma non è così e finisce in un dura lavata di capo di Romulo. Simona confessa che le lettere ricevute dai figli sono tutte false, è stata lei a scriverle e a inviarsele dal paese, per smentire l'insinuazione di Petra secondo la quale non sono bravi figli perché non scrivono alla madre. Lope le confessa di essere il cuoco misterioso e compie il miracolo ai fornelli lasciando Simona di stucco. Maria e Jana con un sotterfugio fanno ritrovare la fede nuziale scomparsa di Tomas nel lavabo del bagno di Jimena. Ma Cruz intuisce l'insidia e obbliga Manuel e gli altri a non comunicare il fatto al sergente Funes. Mauro va nell'hangar dove trova Leonor che lo aspetta per farsi perdonare. Jimena si avvicina a Manuel e Jana li nota nei giardini. Petra salva le sorti della proprietà dal dissesto economico vendendo la spilla di Donna Eugenia, affidatale da Cruz e ricevuta in regalo da Alonso in seconde nozze.