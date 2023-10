La Promessa, le trame dal 30 ottobre al 3 novembre 2023

Jana affronta Manuel che dice di non ricordarsi di lei. Lorenzo parla con Cruz che gli esplicita il suo disprezzo verso di lui. Lorenzo vuole sapere quando verrà aperto il testamento del barone. Jana si confida con Maria che le dice che è disperata per la mancanza di notizie di Salvador che è stato catturato del nemico. Jana parla con Curro che le dice che gli manca il nonno e che non si trova per niente bene con il padre. Teresa è in crisi perché pensa a quello che ha subito dal barone e al fatto di aver partecipato alla sua uccisione. Romulo decide di andare a scusarsi con Gregorio, che non accetta le sue scuse e gli manifesta la sua volontà di vendicarsi. Jimena dice alla madre che vorrebbe che Jana diventasse la sua cameriera personale. Maria chiede a Martina se può domandare al duca se può aiutare ad avere notizie di Salvador. Fervono i preparativi per il matrimonio e Cruz e la duchessa discutono per il servizio ai tavoli.