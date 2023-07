La Promessa, le trame dal 31 luglio al 4 agosto 2023

Curro, sorpreso da Cruz mentre cerca di prendere Eugenia in braccio, la fa cadere. La marchesa lo rimprovera e gli ordina di non avvicinarsi più alla madre. Cruz decide che qualcuno dovrà assistere la sorella giorno e notte. Maria suggerisce a Donna Pia il nome di Jana, in modo che possa portare a termine il suo piano, ma la marchesa decide che sarà Maria, Jana le propone di ridurre le medicine ma lei è spaventata. Pia e Mauro mettono in guardia Teresa per il suo avvicinamento al Barone, ma lei crede nella buona fede dell'uomo. Il barone rimprovera Pia e Petra per il disordine nella sua camera ed esige che sia Teresa a occuparsene. Romulo convoca Manuel per dirgli che dovrebbe dichiararsi in modo formale a Jimena in presenza dei baroni, ma Manuel vuole prima conoscerla meglio. Juan fa visita a Leonor in presenza di Mauro e la ragazza lo fa ingelosire. In cucina, inizia la produzione delle confetture che saranno messe in vendita. Candela soffre del rapporto tra Lope e Simona.