La Promessa, le trame dal 4 all’8 dicembre 2023

Cruz invita la baronessa Elisa de Grazalema alla Promessa perché citata nel testamento del barone. Appena arrivata, però, Elisa non perde tempo e inizia a rivangare il passato ammiccando a episodi che farebbero intuire a un'intesa passata tra lei e Alonso, scatenando così la gelosia di Cruz. Manuel cercherà di riappacificarsi con Jimena, la quale, però, si rivolgerà a lui sempre con astio e, pur di creare apprensione e attenzioni su di lei, assumerà comportamenti discutibili. La tensione in cucina tra le cuoche continuerà, anche con l'intermediazione di Lope. Nel frattempo, Pia verrà attaccata verbalmente da Petra sulla sua gravidanza, dicendole di sapere che non è don Gregorio il vero padre del bambino, ma riceverà supporto morale da don Gregorio stesso durante la loro discussione. Cruz e Alonso, infine, obbligheranno Pia e Gregorio a un matrimonio per ristabilire l'integrità morale nella Promessa.

Maria confida a Teresa che tra lei e Lope c'è tensione e non capisce il perché. Questo fa riflettere Teresa sul suo rapporto con Mauro e va a chiedergli scusa per essere stata così rancorosa con lui e gli propone di essere amici. Il malessere di Jimena, preoccupa Manuel che arriva a chiamare il medico, poichè si sente responsabile. Martina cerca informazioni da Mauro sullo stato di Jimena e gli confida che, secondo lei, la donna vuole solo attirare l'attenzione di Manuel e che finge di stare male per arrivare al suo scopo. Elisa racconta a Cruz che in passato lei e Alonso erano innamorati, suscitando l'irritabilità della donna che si lamenta con Alonso della sfacciataggine della baronessa. Gregorio e Pia, cercano di inventare una storia credibile sulla loro relazione, dopo che i marchesi hanno deciso di non licenziarli, purché i due si sposino.