La Promessa, le trame dal 4 all’8 marzo 2024

Simona e Candela scoprono che don Romulo sborsa di tasca propria dei soldi per pagare il compenso stabilito di due peseta per le lezioni con Don Carlos. Petra compie il miracolo, chiede scusa a Jana e Teresa per il suo comportamento ostico davanti a donna Pia, don Romulo e don Gregorio lasciandoli stupiti. I preparativi per il vestito da sposa di Maria subiscono un arresto per via di un incidente occorso ad Antonis che non potrà cucire per un po'. Don Romulo e Don Gregorio sono molto affiatati e brindano alla nuova armonia tra loro.