La Promessa, le trame dal 4 all’8 settembre 2023

Cruz scende in cucina e nota la presenza di Lope. Si arrabbia con la servitù e giura che prenderà provvedimenti. La servitù intuisce che a parlare con i signori potrebbe essere stata Petra. Maria e Teresa hanno la conferma che sia stata lei perché riescono a farla confessare. Cruz e Alonso discutono su come farla pagare al servizio. Dopo un primo momento di disaccordo i due decidono che procederanno con il licenziamento di Lope, Simona e Candela, appena riusciranno a formare una nuova squadra in cucina. Nel frattempo, Manuel, allettato in stato letargico, ha delle convulsioni e il medico cerca di indagare la causa del suo malessere. Jana è preoccupata per le condizioni di Manuel e vorrebbe poter fare qualcosa. Jimena, al contrario, è turbata dalla vista di Manuel in queste condizioni e non vuole vederlo. Curro viene messo a capo delle ricerche per ritrovare il signor barone, ancora disperso.

Manuel è ancora in stato letargico e inizia ad avere delle convulsioni, sembra non esserci speranza che si svegli; Jana, come di consueto, va a trovarlo e, mentre gli parla, lui le stringe ripetutamente la mano, pur restando incosciente. Petra cerca di convincere Cruz a licenziare immediatamente tutti i domestici e si offre di diventare la nuova governante; Alonso comunica a Romulo che arriverà un nuovo maggiordomo, per supervisionare lui e il resto della servitù: una volta che avrà fatto rapporto al marchese, questi deciderà se e chi licenziare, mentre Catalina prende le difese di Lope con il padre. Martina dice a Curro che è il momento di pensare a se stesso e concentrarsi sugli studi e Catalina si offre di aiutarlo. Lope dà a Maria un carillon che Salvador le ha comprato come regalo del loro primo mese insieme, prima di partire per l'Africa. Tra Cruz e Alonso c'è molta tensione per via dello stato di salute di Manuel.