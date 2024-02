La Promessa, le trame dal 5 al 9 febbraio 2024

Beatriz Oltra è arrivata a La Promessa per sconvolgere la tranquillità di Martina. Jimena è entusiasta della nuova ospite e le due vanno da subito d'accordo. Non è così per Alonso, che non vuole aggiungere un altro ospite alle già affollate stanze del palazzo. Non sarà affatto facile per Martina sbarazzarsi di Beatriz, perché la sua presunta amica in realtà, sembra essere arrivata per vendicarsi di qualcosa successo tra le due in passato e ha intenzione di rimanere fino a quando non avrà raggiunto il suo scopo.