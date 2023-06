La Promessa, le trame dal 5 al 9 giugno 2023

Jana nasconde il tagliacarte ritrovato. Il sergente Funes si insospettisce per il suo comportamento e Jana reagisce con violenza. Funes la fa rinchiudere in una stanza, dove passerà la notte. Mentre viene portata da un agente nella camera dove verrà rinchiusa, Jana riesce a nascondere il tagliacarte. Quando Funes va a parlare con Cruz e Manuel dell'esito infausto della perquisizione, Manuel lo aggredisce verbalmente per aver trattato Jana in quel modo. Cruz reagisce male. Leonor dimostra in modo quasi ossessivo il suo amore per Mauro, il quale cerca in tutti i modi di sfuggirle, benchè profondamente innamorato di lei. Nel frattempo, Petra continua a maltrattare Jana in tutti i modi possibili. Petra rivela poi a Cruz di aver trovato il tagliacarte dove l'aveva nascosto Jana. Simona è sempre più stanca e chiede a Pia di intercedere con la padrona per avere un'aiutante di cucina. Pia chiede a Cruz di moderare l'abuso di potere di Petra e l'aiutante di cucina per Simona e Candela.