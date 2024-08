La Promessa, le trame dal 5 all’11 agosto 2024

In vista del suo arrivo a La Promessa sotto mentite spoglie, Jeronimo chiede informazioni a Pelayo riguardo alla servitù che sta per conoscere e sulle persone da cui dovrà stare in guardia. Jimena, sospettosa per l'assenza del marito dei giorni precedenti, cerca di sedurlo per riavvicinarsi a lui, ma Manuel le dice che non può darle ciò che vuole. Cruz è sospettosa per via dell'interesse improvviso di Curro per la gestione della tenuta e Petra va da Don Romulo nella speranza di saperne di più. Jeronimo arriva alla tenuta e Pelayo lo presenta a Catalina come il suo valletto personale. Lope saluta i suoi amici prima di partire e raccoglie le attestazioni di stima di tutti. Curro sorprende Martina che esce dalla tenuta nel cuore della notte. Abel va da Romulo per visitarlo, ma il maggiordomo si rifiuta e dice di non aver bisogno di alcun controllo. Feliciano confessa a Teresa di voler andare a parlare con la Guardia Civile.