La Promessa, le trame dal 6 al 10 maggio 2024

Manuel e Jimena vogliono sapere perché Cruz ha mandato via Jana e visto che la marchesa non intende farla tornare tanto presto, Jimena scrive una lettera alla madre, che dà a Maria per farla consegnare. Quest'ultima però incarica Salvador di farlo, perché lei ha già la missione affidatale da Jana: andare alla casa della sua infanzia per incontrare un presunto sconosciuto che ha informazioni sul suo passato. Fernando e Margarita sono arrabbiati con Martina per il suo comportamento e l'avvisano che tornerà a Madrid con loro. Candela e Simone escogitano un piano per fuggire da La Promessa per cercare il maestro.