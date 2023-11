La Promessa, le trame dal 6 al 10 novembre 2023

Maria chiede a Martina di intercedere con Alonso per avere notizie di Salvador dal fronte, ma il marchese le risponde di non avere tempo per queste cose. Romulo dice a Pia di essere deluso dalla mancanza di fiducia nei suoi confronti rispetto alla questione della gravidanza. Manuel chiede a Mauro chi si occupava di lui mentre era in stato letargico e il valletto risponde che Jana lo accudiva di nascosto.