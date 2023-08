La Promessa, le trame dal 7 all’11 agosto 2023

Camilo riceve una lettera in cui gli viene detto di scoprire come mai Jimena voglia lasciare la tenuta in modo da intervenire. Manuel e Alonso si confrontano sulla situazione delle proprietà e il marchese sottolinea che l'unica via di salvezza è il suo matrimonio con Jimena. Maria chiede a Salvador spiegazioni sul suo comportamento strano e lui le dice di avere problemi gravi, ma non vuole rivelarli. Eugenia ha un nuovo scatto d'ira in presenza di Cruz, Alonso, del Barone e Teresa, in cui chiede di non essere uccisa anche lei. Cruz decide di rimandarla in sanatorio. Pia ha un malore in presenza di Simona e Candela, che la copre, chiedendole di vedere un medico. Pia scopre Teresa e il Barone in disparte, mentre lui, con una scusa, le strappa un abbraccio. Pia si confronta con il Barone e gli dice che farà di tutto per evitare che si approfitti di Teresa. Manuel chiede a Jimena di convocare i suoi genitori alla Promessa per chiedere la sua mano.