La Promessa, le trame dal 9 al 13 settembre 2024

Leonor comunica ai suoi genitori di voler lasciare La Promessa per andare negli Stati Uniti a lavorare per una rivista di moda. Alonso e Cruz sono contrari. Lorenzo dice a Manuel che Jimena dovrebbe essere rinchiusa in un sanatorio. Maria è in convalescenza ma è ancora tormentata per quello che ha passato. Lope e il resto della servitù per il momento non vogliono che Maria sappia dell'arrivo di Vera. Vera chiede a Romulo e a Pia di poter restare a lavorare nella tenuta. Pia e Romulo sono inizialmente dubbiosi. Pelayo chiede a Cruz di convincere Alonso a far tornare Cavendish, ma Alonso è contrario, per non fare un torto al re. Pia non vuole perdonare Jana. Cruz chiude Leonor e Martina nella sala della musica, con l'obiettivo di farle riappacificare. Maria scopre che c'è una nuova cameriera.