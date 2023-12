La Promessa, le trame dall’11 al 15 dicembre 2023

Alonso rivela a Romulo delle allusioni di Elisa davanti a sua moglie e questi lo consiglia di allontanarla il prima possibile. Manuel non accetta che Martina e Catalina lo mettano in guardia dalle menzogne di Jimena, finchè Catalina va da Jimena e ne nasce uno scontro aperto. Catalina dimostra solidarietà e sostegno a Pia, che annuncia alla servitù del matrimonio in forma privata senza banchetto nuziale e festa per sua espressa volontà.