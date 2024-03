La Promessa, le trame dall’11 al 15 marzo 2024

Curro vede il padre che minaccia Jana, lo ferma e gli dice che lei non gli ha raccontato nulla e che è stato direttamente lui a vederlo con la baronessa. Jana cerca di mettere in guardia Catalina dal capitano dicendole che non è un uomo così disinteressato e generoso come vuol sembrare, ma lei non è convinta. Tuttavia quando il Capitano le offre aiuto per andare in banca al posto suo, lei rifiuta. Simona scopre che Candela ha un vivo interesse per il maestro don Carlos. Jimena si mostra sempre afflitta e bisognosa di affetto davanti a Manuel e questo suscita l'insofferenza di Jana. Teresa ribadisce a Maria quello che le ha già detto Lope e di non affrettare le nozze con Salvador. Intanto donna Petra, che aiuta Maria con l'abito da sposa, si commuove al pensiero della marchesa nel giorno delle sue nozze. Beatriz cerca palesemente di conquistare Curro, il quale va furioso da Martina chiedendole perché incoraggia Beatriz a sedurlo e chiedendole chiaramente cosa prova per lui.