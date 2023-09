La Promessa, le trame dall’11 al 15 settembre 2023

Jana, Teresa, Pia e Maria si riuniscono e condividono angosce e paure, rievocando gli avvenimenti della notte in cui il barone è morto. Giorni addietro, l'uomo tenta di abusare di Teresa e Pia, per salvarla, lo uccide con una statuetta; Maria e Jana entrano nella sala da fumo e le quattro donne si ritrovano a doversi sbarazzare del corpo. Decidono d'inscenare un'improvvisa partenza per Cordova da parte del barone, in modo da non destare sospetti. Jana e Pia prendono l'auto del barone e la lanciano in un crepaccio con l'uomo a bordo, mentre Maria e Teresa rimangono in casa a cancellare le prove del delitto.