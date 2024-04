La Promessa, le trame dall’8 al 12 aprile 2024

Curro dice a Jana di essere molto contento di essere suo fratello ma non vuole comunicarlo a nessuno per non rischiare di perdere Martina. Mercedes sta lasciando la Promessa e si congratula con Cruz per Jana. Petra torna ad essere quella di sempre e riprende Candela e Lope per la cottura di un filetto per Cruz. Cruz invita Jimena a farsi visitare dal dottor Ayala dicendo che ne va della continuazione del marchesato ma Jimena le dice di ricordarsi del suo titolo nobiliare.