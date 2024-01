La Promessa, le trame dall’8 al 12 gennaio 2024

Salvador cerca di tornare alla sua vita di sempre e di riprendersi anche il suo posto di lavoro nella tenuta, anche se non può fare a meno di soffrire per i suoi compagni morti. Catalina riferisce a suo padre, che dato che lui non vuole lasciarle la gestione de La Promessa, preferisce andarsene via. Alonso cerca di dissuaderla, ma poi accetta la sua decisione, al contrario di Manuel. Sia Blanca, che ormai sta partendo per l'America, sia Don Romulo sono preoccupati per Manuel, che è triste per la separazione da Jana e che non è contento del suo matrimonio.