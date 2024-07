La Promessa, le trame dall’8 al 14 luglio 2024

Antonio de Carvajal y Cifuentes confessa a Martina che non ci sarà alcun matrimonio perché lei non ha ottenuto l'approvazione dei duchi. E dopo aver dato alla giovane una grossa busta di denaro come risarcimento, lascia La Promessa. Il rifiuto dei duchi ferisce Martina e lascia Margarita sbigottita e in una brutta posizione con Cruz. Intanto, la Marchesa è indignata e in ansia per il ricatto di Pia e per le prove che potrebbe avere. Abel assicura che Jimena sta benissimo dopo la caduta, ma la famiglia continua a essere molto preoccupata per lei e il suo strano comportamento. Le ricerche per trovare Ramona continuano e Lope trova il sacchettino delle erbe da cui lei non si separa mai. Le prospettive di ritrovarla diventano sempre meno promettenti. Su richiesta del padre, Catalina cerca di essere amichevole con il conte Pelayo. Mentre in cucina c'è tensione tra Simona e Candela. Alla fine la marchesa accetta il ricatto di Pia.