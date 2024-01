“La promessa”, tutti i segreti del Palazzo

Scopriamo cosa c’è dietro il grande successo della soap spagnola trasmessa da Canale 5 Simona De Gregorio







Ogni pomeriggio tiene incollati al video milioni di telespettatori. Così ci siamo chiesti quale sia il segreto del successo della soap di Canale 5 "La Promessa". E di segreti ne abbiamo scoperti più di uno. Vediamoli insieme.

La storia

La storia si svolge a Cordova, nella Spagna del 1913, nel periodo poco antecedente allo scoppio della Prima guerra mondiale, e vede protagonista la giovane Jana (Ana Garces). La ragazza si fa assumere come cameriera a Palazzo La Promesa per scoprire che cosa è accaduto anni prima alla madre e al fratello. E quindi vive una storia d’amore impossibile con Manuel (Arturo Sancho), figlio dei marchesi di Lujan, proprietari della sfarzosa residenza. E proprio le tante vicissitudini della ricca famiglia nobile, che si intrecciano con quelle della servitù, coinvolgono e appassionano.

I protagonisti

«Quando ho letto per la prima volta il copione il personaggio di Ana mi ha ricordato molto quello di Pepa de "Il segreto", interpretata da Megan Montaner. E un po’ mi sono ispirata a lei» dice Ana Garces. «Non mi sarei mai aspettata però che "La promessa" avesse tutto questo successo. Ma, pensandoci bene, è vero che ha tutti gli ingredienti vincenti. Ci sono tanti intrighi e personaggi molto differenti tra loro e di generazioni diverse. Così è facile per il pubblico entrare in empatia con quelli in cui si riconoscono di più».

E aggiunge la coordinatrice della sceneggiatura della soap, Susana Prieto: «Ciò che affascina le persone sono le grandi passioni: gelosia, invidia, amore, ambizione... Perché si tratta di sentimenti universali. La nostra storia si concentra su una famiglia, e sul microcosmo di nobili e servitori, dove la narrazione viene movimentata da un cast che si rinnova continuamente, cambiando le carte in tavola e alimentando la suspence».

E, a tal proposito, tra non molto conosceremo due new entry. Marcos Orengo vestirà i panni di Feliciano, fratello della domestica Petra (Marga Martinez): un ragazzo avvolto dal mistero. Mentre Inma Perez- Quiros darà il volto a Ramona, una donna che fa parte del passato di Jana e che le farà sconvolgenti confessioni...

Le location

Ad appassionare ogni giorno una media di 1.800.000 spettatori è anche l’ambientazione. Il sontuoso maniero della soap è in realtà Palazzo El Rincón, un edificio costruito sul finire del XIX Secolo che sorge ad Aldea del Fresno, vicino Madrid. Le riprese sono state fatte anche su due set di 3.000 metri quadri, di cui uno è la fedele ricostruzione degli interni del Palazzo La Promesa.

Abiti da sogno

Ma ne "La Promessa" tutto è ricco e sfarzoso. E i costumi di scena sono un’opera d’arte. Merito della costumista Tania Alvarez, che aveva già curato quelli della soap "Una vita". Tra le tante sue creazioni spicca il vestito da sposa indossato da Jimena (Paula Losada) alle nozze con Manuel. Un tripudio di pizzi e ricami da sogno.