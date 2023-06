“La ragazza e l’ufficiale”: i veri grandi amori nascono a San Pietroburgo

Il colpo di fulmine tra il soldato turco Kurt e la nobile russa Sura scatta nella città più romantica di tutte Giusy Cascio







Tratta da una storia vera, arriva il 9 giugno in prima serata su Canale 5 la soap opera turca “La ragazza e l’ufficiale”, che ha avuto un grande successo in tutto il mondo (già trasmessa da Netflix e Prime Video). Racconta l’amore impossibile tra il luogotenente Kurt Seyit (l’attore Kıvanç Tatlıtug), primogenito di un ricco proprietario terriero della Crimea di origine turca, e l’affascinante Sura Verjenskaya (Farah Zeynep Abdullah), erede di una nobile famiglia russa di San Pietroburgo. Il legame è osteggiato fin dall’inizio dal padre di lui, convinto che il figlio debba sposare una ragazza turca, Murka (Fahriye Evcen).

I due innamorati si troveranno così ad affrontare numerosi ostacoli: all’inizio vengono separati dalla Prima guerra mondiale. Ma quando Kurt torna ferito dal fronte, a San Pietroburgo scoppia la rivoluzione bolscevica e da soldato dell’esercito dello zar non è al sicuro in città. Quindi, assieme a Sura e contro il volere della famiglia, si mette in viaggio attraversando il Mar Nero per rifugiarsi a Istanbul negli ultimi giorni dell’Impero ottomano.Come se non bastasse, entra in gioco Petro Borinsky (l’attore Birkan Sokullu), il miglior amico di Kurt, che complotta per allontanare i due giovani.

La soap è ispirata ai romanzi, bestseller degli Anni 90, della scrittrice Nermin Bezmen, la nipote del vero Kurt Seyit. Non è un caso che questa saga romantica appassioni così tanto: a San Pietroburgo, fondata nel 1703 da Pietro il Grande e capitale imperiale per due secoli, sono nati tanti amori letterari tra i protagonisti dei grandi classici russi pubblicati nell’Ottocento. E noi ve li raccontiamo.

La tormentata vita di Anna Karenina

Apparteneva all’aristocrazia pietroburghese Anna Karenina, la tragica eroina dell’omonimo romanzo di Lev Tolstoj, dall’incipit più bello di sempre: “Tutte le famiglie felici si assomigliano fra loro, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”. Il triangolo amoroso tra Anna, suo marito Karenin e l’ufficiale Vronskij, è per l’autore di “Lolita” Vladimir Nabokov (che a San Pietroburgo nacque, passò l’infanzia e la giovinezza) il capolavoro assoluto della letteratura del XIX secolo. E ha avuto tanti adattamenti cinematografici e televisivi: nei panni di Anna abbiamo visto, tra le altre, Vivian Leigh (nella pellicola del 1948), Lea Massari (nello sceneggiato del 1974), Jacqueline Bisset (nel tv movie del 1985), Sophie Marceau (nel film del 1997) e Vittoria Puccini (nella miniserie del 2013).

La magia delle notti bianche

È ambientato nella stessa città il meraviglioso racconto di Fëdor Dostoevskij “Le notti bianche”, da cui è stato tratto l’omonimo film di Luchino Visconti del 1957 con Marcello Mastroianni.

Il titolo si deve al particolare fenomeno che si verifica alla latitudine di San Pietroburgo (60° parallelo Nord) e dura da metà giugno ai primi di luglio: il sole tramonta all’orizzonte per un tempo brevissimo dopo le ore 22 e la notte non si rabbuia mai del tutto, mentre il crepuscolo serale si trasforma lentamente in mattina. In questo clima magico, il sognatore senza nome protagonista della storia incontra la giovane Nasten’ka. Lui la salva dall’aggressione di un ubriaco, lei gli dà appuntamento, di notte in notte, a patto che lui non si innamori di lei. Il dialogo tra i due si fa via via più dolce. Lei gli confida di amare un altro, lui la lascia sfogare, totalmente rapito. Quanto dura questo sentimento? “Un attimo di vera beatitudine! È forse poco per riempire tutta la vita di un uomo?” scrive Dostoevskij.

A San Pietroburgo l’autore ha abitato a lungo (squattrinato come il suo Raskòl’nikov di “Delitto e castigo”) e qui ha immaginato l’amore del romanzo “Il sosia” tra il consigliere Jakov e Klara, la figlia del funzionario suo superiore e una volta suo benefattore. I due si incontrano alla festa di compleanno di lei, ma lui d’un tratto sembra perdere il senno...

Nel salone delle feste di un palazzo di San Pietroburgo si svolge una delle scene madri del romanzo in versi “Eugenio Onegin” di Aleksandr Puškin, da cui è stata tratta l’omonima opera lirica di Cajkovskij: quella in cui il dandy Onegin incontra dopo anni Tatiana e ne rimane folgorato. Lei lo aveva desiderato dal primo sguardo, lui l’aveva respinta, preferendole Olga.

Passeggiare sui ponti

San Pietroburgo ha due vite, una d’inverno e una d’estate: è una città austera, formata da 42 isole sul delta del fiume Neva, collegate da oltre 300 ponti (c’è pure quello dei baci, il Potseluyev Most, caro agli innamorati). Nelle vie del centro sboccia il colpo di fulmine del fragile pittore Pìskarëv per la prostituta incontrata sul corso Neva in “Prospettiva Nevskij”, uno dei “Racconti di Pietroburgo” di Nikolaj Gogol’. Lei è bella d’aspetto ma perfida. Un contrasto in cui si riflette tuttora il destino di un luogo, teatro di poesia e tragedia: oggi è al contempo la città natale del presidente russo Vladimir Putin e quella dove si rischia la vita per manifestare contro la guerra in Ucraina. Sì, “Piter”(come la chiamano gli abitanti) ha tante anime: è colta, inquieta, romantica. Si narra che il giorno prima del suo assassinio lo zar Alessandro II sussurrasse alla principessa Caterina: «A San Pietroburgo le grandi storie d’amore non muoiono mai».