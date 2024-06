“La rosa della vendetta” è la nuova soap turca di Canale 5

Intrighi, vendetta e amore sono ingredienti che si amalgamano perfettamente nelle soap turche, in grado di catturare milioni di spettatori. Ed ecco che venerdì 7 giugno Canale 5 ci propone un’altra avvincente “dizi” (così vengono chiamati i melò in Turchia), “La rosa della vendetta”. La storia prende il via trent’anni prima dell’ambientazione principale, ai giorni nostri. La giovane Zafer è costretta a lasciare l’amato Mustafa per sposare un uomo per cui non prova niente, da cui ha due figli: Gulcemal e la sorella Gulendam. Ferita e con il cuore indurito, non riesce ad affezionarsi ai bambini, e quando Mustafa si rifà vivo decide di lasciare la famiglia per seguirlo. Il marito, dopo aver saputo che Zafer è incinta, non regge il dolore e si suicida. Gulcemal, accecato dall’ira, uccide il compagno della madre. In fin di vita, Mustafa lo maledice predicendogli che non troverà mai l’amore. Ritroviamo quindi Gulcemal adulto, segnato dal passato e diventato un uomo spietato. Ma qualcosa in lui cambia quando la sua strada incrocia quella della dolce Deva...

Girata tra le città di Bursa e Istanbul, la soap ci fa ritrovare due volti noti e amati dal pubblico: Gulcemal è Murat Unalmis, il Demir di “Terra amara”, Deva è invece Melis Sezen, la Deren di “Come sorelle”. Quest’ultima racconta: «Deva è una ragazza che ascolta il suo cuore in ogni decisione e non perde mai la speranza, nonostante le difficoltà che incontra. Lei e Gulcemal sono personaggi molto appassionati, e tra me e Murat è nata subito un’armonia che ci ha fatto calare immediatamente nella storia rendendola credibile».

E quanto al successo delle soap turche in tutto il mondo, l’attrice spiega: «Siamo un popolo caloroso, che prova sentimenti profondi. E sappiamo trasmetterli anche nelle serie, creando empatia con il pubblico». Entusiasta è pure Murat Unalmis: «Sono contento di aver interpretato Gulcemal: un uomo molto ferito, ossessionato dal passato ma in cerca di guarigione».